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Deutsche Bank припиняє роботу в Росії

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Берлін, П'ятниця 11 березня 2022 23:12
Deutsche Bank припиняє роботу в Росії Фото: Deutsche Bank йде з Росії (twitter / voanews)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Найбільший банк Німеччини - Deutsche Bank - оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького банку.

"Ми більше не ведемо ніякого бізнесу в Росії", - йдеться в релізі банку.

У кредитній організації рішуче засудили російське вторгнення в Україну. Банк також висловив підтримку уряду Німеччини та його партнерам у захисті від агресії Росії.

У Deutsche Bank відзначили, що з 2014 року почали скорочувати свою присутність в Росії. Банк також заявив, що допомагає своїм неросійським міжнародним клієнтам скоротити масштаби їхнього бізнесу на російській території.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення понад 300 міжнародних компаній призупинили або припинили роботу на ринку РФ.

Війна Росії проти України триває 16-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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