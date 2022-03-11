Deutsche Bank припиняє роботу в Росії
Найбільший банк Німеччини - Deutsche Bank - оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького банку.
"Ми більше не ведемо ніякого бізнесу в Росії", - йдеться в релізі банку.
У кредитній організації рішуче засудили російське вторгнення в Україну. Банк також висловив підтримку уряду Німеччини та його партнерам у захисті від агресії Росії.
У Deutsche Bank відзначили, що з 2014 року почали скорочувати свою присутність в Росії. Банк також заявив, що допомагає своїм неросійським міжнародним клієнтам скоротити масштаби їхнього бізнесу на російській території.
Нагадаємо, з початку російського вторгнення понад 300 міжнародних компаній призупинили або припинили роботу на ринку РФ.
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