Deutsche Bank припиняє роботу в Росії

Найбільший банк Німеччини - Deutsche Bank - оголосив про припинення роботи на території Росії. Фінансова організація засудила російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького банку .

"Ми більше не ведемо ніякого бізнесу в Росії", - йдеться в релізі банку.

У кредитній організації рішуче засудили російське вторгнення в Україну. Банк також висловив підтримку уряду Німеччини та його партнерам у захисті від агресії Росії.

У Deutsche Bank відзначили, що з 2014 року почали скорочувати свою присутність в Росії. Банк також заявив, що допомагає своїм неросійським міжнародним клієнтам скоротити масштаби їхнього бізнесу на російській території.