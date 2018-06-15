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Deutsche Bank намерен продать проблемные кредиты на 1 млрд долларов

НовостиФинансы    15.06.2018 - 18:18
Фото: логотип Deutsche Bank (фото из открытых источников)
Фото: логотип Deutsche Bank (фото из открытых источников)

Речь идет о кредитах судоходным компаниям

Немецкий Deutsche Bank собирается продать проблемные кредиты на 1 млрд долларов двум инвесткомпаниям. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в покупке кредитного портфеля заинтересованы компании Oak Hill Advisors и Varde. Речь идет о просроченных кредитах судоходным компаниям.

В агентстве отмечают, что Германия являлась одним из глобальных центров финансирования судоходства до кризиса 2008 года. Позже банк попытался сократить долю кредитов в секторе морского транспорта. В 2016 году объем кредитов, выданный Deutsche Bank судоходным компаниям, оценивался в 5-6 млрд долларов.

Напомним, Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности.

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Теги публикации: Deutsche Bank, кредит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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