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Deutsche Bank має намір продати проблемні кредити на 1 млрд доларів

НовиниФінанси    15.06.2018 - 18:18
Фото: логотип Deutsche Bank (фото з відкритих джерел)
Фото: логотип Deutsche Bank (фото з відкритих джерел)

Мова йде про кредити судноплавним компаніям

Німецький Deutsche Bank збирається продати проблемні кредити на 1 млрд доларів двом інвесткомпаніям. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в покупці кредитного портфеля зацікавлені компанії Oak Hill Advisors і Varde. Мова йде про прострочені кредити судноплавним компаніям.

В агентстві відзначають, що Німеччина була одним з глобальних центрів фінансування судноплавства до кризи 2008 року. Пізніше банк спробував скоротити частку кредитів у секторі морського транспорту. У 2016 році обсяг кредитів, виданий Deutsche Bank судноплавним компаніям, оцінювався в 5-6 млрд доларів.

Нагадаємо, Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) список банків з серйозними загрозами фінансовій спроможності.

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Теги публікації: Deutsche Bank, кредит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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