Deutsche Bank має намір продати проблемні кредити на 1 млрд доларів

Мова йде про кредити судноплавним компаніям
Німецький Deutsche Bank збирається продати проблемні кредити на 1 млрд доларів двом інвесткомпаніям. Про це повідомляє Reuters.
Як повідомляється, в покупці кредитного портфеля зацікавлені компанії Oak Hill Advisors і Varde. Мова йде про прострочені кредити судноплавним компаніям.
В агентстві відзначають, що Німеччина була одним з глобальних центрів фінансування судноплавства до кризи 2008 року. Пізніше банк спробував скоротити частку кредитів у секторі морського транспорту. У 2016 році обсяг кредитів, виданий Deutsche Bank судноплавним компаніям, оцінювався в 5-6 млрд доларів.
Нагадаємо, Федеральна корпорація зі страхування внесків США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) список банків з серйозними загрозами фінансовій спроможності.