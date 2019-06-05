Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, - Bloomberg

Немецкий Deutsche Bank AG конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку она не выполнила условий соглашения по кредиту на 750 млн долларов, который получила у этого банка. Об этом сообщили два знакомых с ситуацией источника, предает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Конфискованное золото было предоставлено Каракасом в качестве залога по кредиту.

Отмечается, что Венесуэла получила данный кредит в 2016 году наличными.

Срок выплаты кредита должен был истечь в 2021 году, однако из-за пропущенных платежей по процентам обязательства Венесуэлы перед немецким банком были погашены досрочно.

Издание сообщает, что представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать данную информацию.

В то же время сторонники лидера оппозиции Венесуэлы, временного президента Хуана Гуаидо попросили Deutsche Bank внести на счет, доступа к которому не будет у действующего президента Николаса Мадуро, 120 млн долларов, что по их мнению, равно разнице в цене золота с момента его приобретения до нынешнего уровня.

"Мы связываемся с Deutsche Bank, чтобы договориться об условиях, в соответствии с которыми разница, причитающаяся Центральному банку Венесуэлы, будет выплачиваться законному правительству Венесуэлы", - сообщил венесуэльский оппозиционер Хосе Игнасио Эрнандес, назнаенный Гуаидо спецпрокурором Боливарианской Республики.

Напомним, британская компания De La Rue, печатающая около трети всех банкнот мира, потеряла 18 млн фунтов в связи с тем, что центральный банк Каракаса не смог выплатить долг из-за санкций.