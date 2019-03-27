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У дитячому санаторії Бердянська зафіксовано спалах кору

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 19:49
У дитячому санаторії Бердянська зафіксовано спалах кору
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

На кір захворіли п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей

В дитячому санаторії Бердянська Запорізької області зафіксовано спалах кору, зокрема, повідомляється, що кір захворіли п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міської ради Бердянська.

Повідомляється, що станом на 27 березня в дитячому соматичному санаторії "Бердянський" на кір захворіли троє дітей і двоє дорослих - співробітників санаторію. Зазначено, що джерелом поширення кору в дитячому оздоровчому закладі стала дитина з села Новопетрівка, яка до прибуття в санаторій перебував у контакті з хворим на кір. При цьому місцевий лікар Осипенковского центру первинної медико-санітарної допомоги видав йому довідку, що той не перебувала в контакті з хворими.

За рішенням комісії адміністрації держустанови "Дитячий соматичний санаторій "Бердянський" належить встановити наявність щеплень від кору у всіх працівників оздоровчого закладу. Тепер в санаторно-курортних картах дітей обов'язкова відмітка про відсутність контакту з хворими.

Нагадаємо, за оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз протягом 12-го тижня 2019 кір захворіли 2179 осіб - 1020 дорослих і 1159 дітей. Крім того, протягом тижня від ускладнень кору померли чотири людини.

З початку року, з 28 грудня 2018 року до 12 березня 2019 року, кір захворіли 32 939 осіб - 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померло 14 осіб.

 

 

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