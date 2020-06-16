Детские лагеря в Украине откроются не ранее 1 июля

Детские оздоровительные лагеря в Украине откроются не ранее 1 июля. Такое решения приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем внеочередном заседании.

Об этом сообщает правительственный портал.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что несмотря на необходимость оздоровить этим летом больше 1,2 млн детей, большинство из которых являются льготниками, ситуация с COVID-19 остается достаточно напряженной.

При этом он добавил, что большой проблемой также является возможные вспышки других инфекционных болезней в лагерях из-за чего детей необходимо будет срочно госпитализировать в больницы, где непосредственно работают с COVID-19.

Также Степанов отметил, что из-за того, что дети будут приезжать из разных регионов, возможно распространение коронавируса между областями. К тому же в детских лагерях проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм.

"В связи с этим и в связи с ухудшением сегодняшней ситуации с эпидемией коронавируса мы считаем, что открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения, начиная с 1 июля, но не раньше", - отметил министр.

При этом Степанов добавил, что вопрос об открытии детских лагерей будет рассмотрен 22 июня.

Напомним, ранее Виктор Ляшко заявлял, что в этом году нельзя открывать детские лагеря, ведь есть риск распространения COVID-19.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил провести аудит летних детских лагерей перед их открытием в этом году.