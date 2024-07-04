Децентралізація енергогенерації в Україні можлива у перспективі 12–15 місяців, - меморандум із МВФ

“Розгортання додаткових газових турбін для виробництва електроенергії, на яке може знадобитися до 12–15 місяців між плануванням, постачанням та встановленням, розглядається як більш середньострокове рішення, аналогічне до прагнення влади та ринку децентралізувати генерацію електроенергії за допомогою біопалива, сонячної чи вітрової енергії”, - йдеться у документі.

Децентралізація енергогенерації за рахунок встановлення газотурбінних установок, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів на сьогоднішній день є одним з основних варіантів збільшення обсягів генерації в умовах втрати генеруючих потужностей через обстріли енергооб'єктів росіянами.