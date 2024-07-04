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Децентралізація енергогенерації в Україні можлива у перспективі 12–15 місяців, - меморандум із МВФ

Газопоршневий генератор (скрин відео)
Автор: Юрій Дощатов

Децентралізація електрогенерації в Україні до рівня, який міг би суттєво покращити ситуації з енергопостачанням, розглядається як середньострокова перспектива.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в оновленому меморандумі співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

“Розгортання додаткових газових турбін для виробництва електроенергії, на яке може знадобитися до 12–15 місяців між плануванням, постачанням та встановленням, розглядається як більш середньострокове рішення, аналогічне до прагнення влади та ринку децентралізувати генерацію електроенергії за допомогою біопалива, сонячної чи вітрової енергії”, - йдеться у документі.

Децентралізація енергогенерації за рахунок встановлення газотурбінних установок, блочно-модульних котелень, дизельних/бензинових та газових генераторів на сьогоднішній день є одним з основних варіантів збільшення обсягів генерації в умовах втрати генеруючих потужностей через обстріли енергооб'єктів росіянами.

Як повідомляло РБК-Україна, за оцінкою експертів за рахунок встановлення малих генеруючих потужностей можна буде компенсувати максимум до 1,5 ГВт із втрачених через руйнування більше 9 ГВт.

У липні-серпні навантаження на енергосистему збільшиться через обстріл, ремонт енергоблоків АЕС та спекотну погоду. У цей період періоди відключення світла можуть значно збільшитися.

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МВФВідключеня світла