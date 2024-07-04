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Децентрализация энергогенерации в Украине возможна в перспективе 12–15 месяцев, - меморандум с МВФ

Газопоршневой генератор (скрин видео)
Автор: Юрий Дощатов

Децентрализация электрогенерации в Украине до уровня, который бы мог существенно улучшить ситуации с энергоснабжением, рассматривается как среднесрочная перспектива.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в обновленном меморандуме сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

 

“Развертывание дополнительных газовых турбин для производства электроэнергии, на которое может потребоваться до 12–15 месяцев между планированием, поставкой и установкой, рассматривается как более среднесрочное решение, аналогичное стремлению властей и рынка децентрализовать генерацию электроэнергии с помощью биотоплива, солнечной или ветровой энергии”, - говорится в документе.

Децентрализация энергогенерации за счет установки газотурбинных установок, блочно-модульных котельных, дизельных/бензиновых и газовых генераторов на сегодняшний день является одним из основных вариантов увеличения объемов генерации в условиях потери генерирующих мощностей из-за обстрелов энергообъектов россиянами.

Как сообщало РБК-Украина, по оценке экспертов за счет установки малых генерирующих мощностей можно будет компенсировать максимум до 1,5 ГВт из потерянных из-за разрушений более 9 ГВт.

В июле-августе нагрузка на энергосистему увеличится из-за обстрелов, ремонта энергоблоков АЭС и жаркой погоды. В этот период периоды отключения света могут существенно увеличиться.

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МВФОтключения света