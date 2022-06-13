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Детонировали боеприпасы. Появились новые подробности ракетного удара по Прилукам

Фото: Вячеслав Чаус (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Удар российских ракет пришелся по объекту, расположенному вблизи Прилук. Сдетонировали боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОВА.

Пострадавших среди гражданского населения нет. Людей эвакуировали из приближенных к местам "прилетов" четырех сел из-за опасности распространения пожара. Сейчас огонь локализован.Эвакуированные вернутся домой завтра.Тем временем правоохранители будут следить за порядком, чтобы не было мародерства.

"Бригады электриков работают над восстановлением линий электропередач (линии 10 и 0,4 кВт), подключение абонентов начнется завтра утром после возвращения жильцов. Все службы, ВСУ и местное самоуправление сработали слаженно", - говорится в сообщении Черниговской ОВА.

Напомним, после ракетного удара в нескольких населенных пунктах Прилуцкого района Черниговской области объявили эвакуацию.

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Черниговская область