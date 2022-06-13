RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Детонували боєприпаси. З'явилися нові подробиці ракетного удару по Прилуках

Фото: В'ячеслав Чаус (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА.

Постраждалих серед цивільного населення немає. Людей евакуювали з наближених до місць "прильотів" чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано.Евакуйовані повернуться додому завтра.Тим часом правоохоронці стежитимуть за порядком, аби не було мародерства.

"Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач (лінії 10 та 0,4 кВт), підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців. Усі служби, ЗСУ та місцеве самоврядування спрацювали злагоджено", - йдеться в повідомленні Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, після ракетного удару у кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області оголосили евакуацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область