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Дети внутренне перемещенных лиц начнут обучение вовремя, - Верещук

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Понедельник 29 августа 2022 03:17
Дети внутренне перемещенных лиц начнут обучение вовремя, - Верещук Фото: Верещук заверила, что дети ВПЛ начнут обучение вовремя (minre.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Вице-премьер Ирина Верещук во время рабочей поездки в Николаев 28 августа посетила место компактного проживания ВПЛ в одной из местных общеобразовательных школ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Заведение стало пристанищем для переселенцев из разных районов Николаевской области. Люди обеспечены всем необходимым для жизни: бесплатным полноценным питанием, лекарствами, средствами гигиены, одеждой, обувью. С ними работают медики и психологи", - отметили в министерстве.

Отдельное внимание уделили школьникам, которые уже через несколько дней будут присоединены к онлайн-классам и будут продолжать обучение с помощью компьютерной техники школы.

Дети начнут обучение вовремя

Верещук передала детям гуманитарную помощь, где есть все необходимое для старта обучения.

"Сейчас десятки тысяч наших детей оказались далеко от своих родных школ. Но, несмотря ни на что, учебный год для них должен начаться вовремя", - сказала она.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев запустил опрос для родителей, которые находятся в Украине.

Согласно результатам этого опроса, более половины родителей выбирает дистанционное обучение для своих детей.

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Ирина Верещук Переселенцы с Донбасса Война России против Украины
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