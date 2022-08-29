ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Діти внутрішньо переміщених осіб розпочнуть навчання вчасно, - Верещук

Новость на русском →
Понеділок 29 серпня 2022 03:17
Діти внутрішньо переміщених осіб розпочнуть навчання вчасно, - Верещук Фото: Верещук запевнила, що діти ВПО розпочнуть навчання вчасно (minre.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Віцепрем'єрка Ірина Верещук під час робочої поїздки до Миколаєва 28 серпня відвідала місце компактного проживання ВПО в одній із місцевих загальноосвітніх шкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Заклад став прихистком для переселенців з різних районів Миколаївської області. Люди забезпечені усім необхідним для життя: безкоштовним повноцінним харчуванням, ліками, засобами гігієни, одягом, взуттям. З ними працюють медики і психологи", - зазначили у міністерстві.

Окрему увагу приділили школярам, які вже через декілька днів будуть приєднані до онлайн-класів і продовжуватимуть навчання за допомогою комп'ютерної техніки школи.

Діти розпочнуть навчання вчасно

Верещук передала дітям гуманітарну допомогу, де є все необхідне для старту навчання.

"Зараз десятки тисяч наших дітей опинилися далеко від своїх рідних шкіл. Але, попри все, навчальний рік для них має розпочатись вчасно", - сказала вона.

Нагадаємо, освітній омбудсмен Сергій Горбачов запустив опитування для батьків, які перебувають в Україні.

Згідно з результатами цього опитування, понад половина батьків вибирає дистанційне навчання для своїх дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Верещук Переселенці з Донбасу Війна Росії проти України
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати