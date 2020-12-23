Дети-сироты смогут жить в приемных семьях после 18 лет. Подписан закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Документ предусматривает разрешение на жизнь в приемных семьях после 18 лет.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

После вступления в силу закона дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, смогут жить в приемной семье или детском доме семейного типа до достижения 23-летнего возраста.

"Документ направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые проживают в приемных семьях и детских домах семейного типа", - добавили в ОП.

Отмечается, что документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, законопроект был поддержан парламентом в начале декабря. Документ поддержали 317 народных избранников.

Кроме того, недавно Рада приняла закон, который дает сиротам старше 23 лет право на жилье вне очереди. За документ проголосовали 330 народных депутатов.