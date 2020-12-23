Діти-сироти зможуть жити в прийомних сім'ях після 18 років. Підписано закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Документ передбачає дозвіл на життя у прийомних сім'ях після 18 років.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Після набуття чинності закону діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зможуть жити у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу до досягнення 23-річного віку.

"Документ спрямований на поліпшення соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу", - додали в ОП.

Зазначається, що документ набуде чинності на наступний день після його опублікування.

Нагадаємо, цей законопроект був підтриманий парламентом на початку грудня. Документ підтримали 317 народних обранців.

Крім того, нещодавно Рада схвалила закон, який дає сиротам старше 23 років право на житло поза чергою. За документ проголосували 330 народних депутатів.