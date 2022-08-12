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Дети продолжают страдать от российской агрессии: новые данные

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Киев, Пятница 12 августа 2022 10:24
Дети продолжают страдать от российской агрессии: новые данные Фото: количество детей, раненых из-за российской агрессии, возросло (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1067 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 706 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области получила ранения 13-летняя девочка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области – 372;
  • Харьковской – 197;
  • Киевской – 116;
  • Черниговской – 68;
  • Луганской – 61;
  • Николаевской – 60;
  • Херсонской – 55;
  • Запорожской – 40.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов оккупантами повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью.

Напомним, оккупанты снова накрыли огнем два района Днепропетровской области. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

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