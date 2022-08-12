Дети продолжают страдать от российской агрессии: новые данные

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали 1067 детей. Из них 361 ребенок погиб, еще 706 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Так, 10 августа в результате обстрела Никополя Днепропетровской области получила ранения 13-летняя девочка. С начала войны больше всего детей пострадали в: Донецкой области – 372;

Харьковской – 197;

Киевской – 116;

Черниговской – 68;

Луганской – 61;

Николаевской – 60;

Херсонской – 55;

Запорожской – 40. Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов оккупантами повреждено 2321 учебных заведений. Из них 286 разрушены полностью.