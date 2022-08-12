Діти продовжують страждати від російської агресії: нові дані
Фото: кількість дітей, поранених через російську агресію, зросла (Getty Images)
З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1067 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 706 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Так, 10 серпня в результаті обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 372;
- Харківській - 197;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 60;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 40.
Крім того, через бомбардування і обстріли окупантами пошкоджено 2321 навчальних закладів. З них 286 зруйновані повністю.
Нагадаємо, окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини, в тому числі дитина.
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