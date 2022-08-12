Діти продовжують страждати від російської агресії: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1067 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 706 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 10 серпня в результаті обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка. З початку війни найбільше дітей постраждали в: Донецької області - 372;

Харківській - 197;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 60;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 40. Крім того, через бомбардування і обстріли окупантами пошкоджено 2321 навчальних закладів. З них 286 зруйновані повністю.