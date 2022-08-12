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Діти продовжують страждати від російської агресії: нові дані

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 10:24
Діти продовжують страждати від російської агресії: нові дані Фото: кількість дітей, поранених через російську агресію, зросла (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1067 дітей. З них 361 дитина загинула, ще 706 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 10 серпня в результаті обстрілу Нікополя Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 372;
  • Харківській - 197;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 60;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 40.

Крім того, через бомбардування і обстріли окупантами пошкоджено 2321 навчальних закладів. З них 286 зруйновані повністю.

Нагадаємо, окупанти знову накрили вогнем два райони Дніпропетровської області. Постраждали три людини, в тому числі дитина.

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