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Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

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Киев, Четверг 01 сентября 2022 09:37
Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные Фото: дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны в Украине из-за российской агрессии пострадали более 1116 детей. Из них 380 погибли, еще 736 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис гепрокурора.

Так, 31 августа в Синельниковском районе Днепропетровской области на кассетном боеприпасе смертельно травмировался 17-летний парень.

Кроме того, за день до этого в результате артиллерийского обстрела Харькова ранения получили 6-летняя девочка.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

  • Донецкой области - 388;
  • Харьковской - 203;
  • Киевской - 116;
  • Черниговской - 68;
  • Николаевской - 67;
  • Луганской - 61;
  • Херсонской - 55;
  • Запорожской - 46.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отметили в ведомстве.

Также в Офисе генпрокурора рассказали, что с начала войны из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Напомним, российские войска обстреляли десяток населенных пунктов в Донецкой области. В результате погибли пять гражданских, еще 12 получили ранения.

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Дети войны Российская Федерация
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