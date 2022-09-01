Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1116 дітей. З них 380 загинули, ще 736 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс гепрокурора .

Так, 31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.

Крім того, за день до цього в результаті артилерійського обстрілу Харкова поранення отримали 6-річна дівчинка.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 388;

Харківській - 203;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Миколаївській - 67;

Луганській - 61;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 46.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Також в Офісі генпрокурора розповіли, що з початку війни через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.