Дети продолжают гибнуть из-за российской агрессии: новые данные

Так, стало известно, что 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове погиб 13-летний мальчик, а еще двое детей 12 и 13 лет получили ранения.

С начала войны больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 376;

Харьковской - 202;

Киевской - 116;

Черниговской - 68;

Луганской - 61;

Николаевской - 60;

Херсонской - 55;

Запорожской - 40.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОГП рассказали, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ в Украине уже повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.