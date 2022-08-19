Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1078 дітей. З них 362 загинули, ще 716 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.
Так, стало відомо, що 17 серпня в результаті попадання ворожого снаряда в житловий будинок в Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 і 13 років отримали поранення.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.
Нагадаємо, російські військові під ранок здійснили п'ять ракетних ударів по Харкову. Зокрема, по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.
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