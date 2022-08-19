Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

Так, стало відомо, що 17 серпня в результаті попадання ворожого снаряда в житловий будинок в Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 і 13 років отримали поранення.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

Донецької області - 376;

Харківській - 202;

Київській - 116;

Чернігівській - 68;

Луганській - 61;

Миколаївській - 60;

Херсонській - 55;

Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.