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Діти продовжують гинути через російську агресію: нові дані

Фото: діти продовжують гинути через російську агресію (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали понад 1078 дітей. З них 362 загинули, ще 716 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Так, стало відомо, що 17 серпня в результаті попадання ворожого снаряда в житловий будинок в Харкові загинув 13-річний хлопчик, а ще двоє дітей 12 і 13 років отримали поранення.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 376;
  • Харківській - 202;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 60;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ОГП розповіли, що через бомбардування і обстріли збройними силами РФ в Україні вже пошкоджено 2328 навчальних закладів. З них 289 зруйновані повністю.

Нагадаємо, російські військові під ранок здійснили п'ять ракетних ударів по Харкову. Зокрема, по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

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Діти війниХарківракетный удар