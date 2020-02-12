Дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом учреждении высшего образования Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Коляды, сейчас в правительстве разрабатывают программу, которая поможет заинтересовать детей и молодежь, живущих на оккупированной территории, и даст возможность получить именно украинское образование.

Программа предусматривает механизмы привлечения молодежи, в частности, стипендии на обучение в любом украинском вузе, обеспечение общежитиями студентов и абитуриентов, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах и механизм дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, в правительстве планируют развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, вынужденных проживать на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов представили Стратегию возвращения ветеранов к мирной жизни. Стратегия разработана с целью возвращения ветеранов войны к полноценной мирной жизни.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать программу обеспечения украинским гражданством жителей временно оккупированных территорий Донбасса.