Діти з окупованих територій зможуть отримати освіту в будь-якому ВНЗ України

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявила, що діти з окупованих територій зможуть отримати освіту в будь-якому закладі вищої освіти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

За словами Коляди, наразі в уряді розробляють програму, яка допоможе заохотити дітей та молодь, що живуть на окупованій території, та дасть змогу отримати саме українську освіту.

Програма передбачає механізми залучення молоді, зокрема, стипендії на навчання в будь-якому українському ВНЗ, забезпечення гуртожитками студентів та абітурієнтів, можливість подальшого навчання та стажування в іноземних ВНЗ та механізм подальшого працевлаштування.

Крім того, в уряді планують розвинути процес отримання дистанційно шкільної освіти дітьми, що змушені проживати на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у парламентському комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів презентували Стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя. Стратегія розроблена з метою повернення ветеранів війни до повноцінного мирного життя.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити програму з забезпечення українським громадянством жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.