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Дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины

Новости » Политика     12.02.2020 - 18:58
Дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом вузе Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин разрабатывает специальную государственную программу

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявила, что дети с оккупированных территорий смогут получить образование в любом учреждении высшего образования Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Коляды, сейчас в правительстве разрабатывают программу, которая поможет заинтересовать детей и молодежь, живущих на оккупированной территории, и даст возможность получить именно украинское образование.

Программа предусматривает механизмы привлечения молодежи, в частности, стипендии на обучение в любом украинском вузе, обеспечение общежитиями студентов и абитуриентов, возможность дальнейшего обучения и стажировки в иностранных вузах и механизм дальнейшего трудоустройства.

Кроме того, в правительстве планируют развить процесс получения дистанционно школьного образования детьми, вынужденных проживать на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в парламентском комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов представили Стратегию возвращения ветеранов к мирной жизни. Стратегия разработана с целью возвращения ветеранов войны к полноценной мирной жизни.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать программу обеспечения украинским гражданством жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

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