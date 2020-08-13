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Учебный год 2020: пойдут ли студенты в вузы с сентября

Киев, Четверг 13 августа 2020 09:12
Учебный год 2020: пойдут ли студенты в вузы с сентября
Фото: студенты (freepik)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Очный, дистанционный или смешанный формат - решать руководству вуза

В Кабинете министров Украины утверждают, что университеты вправе самостоятельно определять форму обучения. По решению правительства, в зеленой, желтой и оранжевой зонах карантина ученики смогут ходить на занятия в школы и университеты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тест для образования: как начнется новый учебный год".

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, очный, дистанционный или смешанный формат - решать руководству вуза, однако начать занятия желательно в разные даты.

Для первокурсников - с 7 по 15 сентября.

Для студентов старших курсов - с 1 сентября.

Для магистров - с 11 по 15 сентября.

Напомним, в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в столице могут ужесточить карантин.

Отметим, в Кабинете министров рассказали, как будут учиться дети с 1 сентября.

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