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Детей в школах и садиках оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами

Новости » Общество    12.06.2019 - 05:20
Детей в школах и садиках оккупированного Симферополя кормили просроченными продуктами
Иллюстративное фото (facebook.com/Ирина Косенко)

При этом из родителей детей взымалась плата за полдники

В аннексированном Крыму в столовых детских садов и общеобразовательных школ, а также одном колледже прокуратура обнаружила продукты без маркировки и с истекшим сроком годности. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отмечается, что российская прокуратура Крыма выявила нарушения в сфере организации питания в двух школах, детсаду и колледже.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в истребовании непредусмотренных документов с родителей для получения детьми бесплатного питания, неправомерного сокращения продолжительности перемен, на которых производится отпуск учащимся горячего питания, а также незаконного сбора учителями с родителей денежных средств в наличной форме для производства расчета учениками за полдники", - говорится в сообщении.

Сообщается, что виновным должностным лицам назначили наказание в виде штрафов. Администрации учебных заведений на данный момент ситуацию не комментировали.

Напомним, во Львове 44 человека получили отравления во время свадьбыЧетверо пострадавших отказались от госпитализации, еще одну женщину выписали из больницы по ее требованию.

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