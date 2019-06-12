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Дітей у школах та садочках окупованого Сімферополя годували зіпсованими продуктами

Новини » Суспільство    12.06.2019 - 05:20
Дітей у школах та садочках окупованого Сімферополя годували зіпсованими продуктами
Ілюстративне фото (facebook.com/Ирина Косенко)

При цьому з батьків дітей стягувалася плата за обіди

В анексованому Криму в їдальнях дитячих садків та загальноосвітніх шкіл, а також одному коледжі прокуратура виявила продукти без маркування та із закінченим терміном придатності. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє "Крим.Реалії".

Наголошується, що російська прокуратура Криму виявила порушення у сфері організації харчування в двох школах, дитсадку та коледжі.

"Виявлено порушення, що виразилися у витребуванні непередбачених документів з батьків для отримання дітьми безкоштовного харчування, неправомірного скорочення тривалості змін, на яких проводиться відпуск учням гарячого харчування, а також незаконного збору вчителями з батьків коштів у готівковій формі для виробництва розрахунку учнями за полуденки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що винним посадовим особам призначили покарання у вигляді штрафів. Адміністрації навчальних закладів на даний момент ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у Львові 44 людини отримали отруєння під час весілля. Четверо постраждалих відмовилися від госпіталізації, ще одну жінку виписали з лікарні на її вимогу.

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