Детей без прививок будут пускать в школы Киева

В Киеве не будет запрета детям без прививок посещать школы, однако в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью такие меры могут вводиться. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Он напомнил, что 2 сентября начнется новый учебный год.

"Запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет", - сказал он.

При этом он отметил, что в случае низкого уровня вакцинации, будет утверждена процедура подтверждения вакцинации детей.

"В случае ухудшения статистических данных о наличии заболевания мы вынуждены будем ограничивать доступ невакцинированных детей в учреждения образования и обеспечивать им право получать образование дистанционно", - сказал он.