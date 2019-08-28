Дітей без щеплень будуть пускати в школи Києва

У Києві не буде заборони дітям без щеплень відвідувати школи, проте в разі погіршення ситуації із захворюваністю такі заходи можуть запроваджуватись. Про це на брифінгу заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він нагадав, що 2 вересня розпочнеться новий навчальний рік.

"Заборони невакцинованим дітям відвідувати навчальні заклади не буде", - сказав він.

При цьому він зазначив, що в разі низького рівня вакцинації, буде затверджена процедура підтвердження вакцинації дітей.

"У разі погіршення статистичних даних про наявність захворювання ми змушені будемо обмежувати доступ невакцинованих дітей в заклади освіти та забезпечувати їм право отримувати освіту дистанційно", - сказав він.

Нагадаємо, стаття 15 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що дітям, які не отримали щеплення з Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, заявила, що керівництво навчальних закладів має право вимагати від батьків інформацію, чи зроблені дитині щеплення згідно Національного календаря щеплень.