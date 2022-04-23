Дітей з Маріуполя вивезли у Владивосток, - мерія

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенк а.

"Людей розмістили по школах та гуртожитках. Далі планується розміщення по різних населених пунктах Приморського краю. Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України - депресивні регіони Росії", - повідомляє Андрющенко.

За його словами, цією подією уже похизувалися в російських ЗМІ, де повідомили, що маріупольські діти мають проблеми з російською мовою, тож з ними проведуть "додаткові заняття".

"Фото депортованих до Владивостоку 21 квітня 2022 року. Якщо впізнали своїх - пишіть в приват. Дзвоніть в наш контакт-центр: 067 3451555 або 050 3451555 міської ради. Будемо повертати додому", - написав Петро Андрющенко.