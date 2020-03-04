Детенизация рынка подакцизных товаров: Верланов обнародовал результаты по поступлениям в бюджет

В феврале Государственная налоговая служба направила в общий фонд госбюджета Украины 4,4 млрд грн поступлений от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров. При этом темп роста поступлений, если сравнивать с показателем прошлого года, составил 134,1%, а именно 1,1 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГНС.

"Впервые с момента определения Минфином индикативов в разрезе подакцизной продукции выполнен план по всем видам, кроме электроэнергии. Это стало возможным благодаря системным мерам по детенизации, которые начало Правительство осенью. Мы приложим все усилия, чтобы в следующих месяцах этот тренд сохранился", - заявил глава ГНС Сергей Верланов.

В Государственной налоговой службе также отметили, что благодаря принятым общим мерам по детенизации рынка подакцизных товаров индикативные показатели были выполнены в полном объеме по спирту (142,2%), ликероводочной продукции (113,3%), пиву (127,0%), а также табачным изделиям (100%).

Кроме того, в налоговой отметили, что в разрезе подакцизных товаров наибольший прирост, если сравнивать с февралем 2019 года, пришелся на табачные изделия (+71,3%, или +1,4 млрд грн), ликероводочную продукцию (+24,4%, или +0,1 млрд грн), спирт (+61,5%, или 0,004 млрд грн) и пиво (+11,0%, или 0,03 млрд грн).

Как писало РБК-Украина, ранее глава налоговой Сергей Верланов заявил, что в феврале ГНС перевыполнила план по поступлениям по НДС на 45,4%. Как следствие, госбюджет только от этого вида налога получил 10,8 млрд грн поступлений, что на 3,4 млрд грн больше запланированного.

По итогам февраля ГНС перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд бюджета на 2,5 млрд грн. Поэтому общие доходы государства, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн.