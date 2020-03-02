Верланов: в феврале налоговая перевыполнила план на 2,5 млрд грн

Фото: Сергей Верланов (tax.gov.ua)

В прошлом месяце госбюджет получил на 27,6% больше, чем в феврале 2019 года

В феврале Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям от налогов и сборов в общий фонд госбюджета на 2,5 млрд грн, или на 7,1%. Общие же доходы, за администрирование которых отвечает ДПС, составили 37,1 млрд грн. Об этом передает ГНС, передает РБК-Украина.

"В конце января я пообещал, что налоговая выполнит план по поступлениям в бюджет за февраль. Результат, который мы показали, говорит сам за себя. Хочу заверить всех, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом, поэтому будем держать и дальше высокую планку, которую сами же и задали. Что бы ни происходило вокруг нас, налоговая будет выполнять свою работу все эффективнее", - заявил председатель ГНС Сергей Верланов.

Также в Государственной налоговой службе подчеркнули, что в феврале госбюджет получил на 27,6%, или на 8,0 млрд грн, больше, чем в феврале 2019 года.

Отмечается, что в прошлом месяце главным источником перевыполнения доходов стали поступления от НДС благодаря повышению эффективности его администрирования и внедрению обновленной системы мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных. Они составили 20,8 млрд грн, что на 1,9 млрд грн, или 9,8%, больше, чем в феврале 2019 года.

Кроме того, в налоговой отметили, что в феврале в рамках борьбы с теневым рынком подакцизных товаров в полном объеме были выполнены индикативы по спирту (142,2%), ликероводочной продукции (111,3%), пиву (127,0%) и табачным изделиям (100%).

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил Сергею Верланову за отличную работу и назвал руководство Государственной налоговой службы коллективом честных профессионалов.