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Детективи БЕБ викрили партію сигаретних підробок на 12 млн гривень

Вівторок 25 лютого 2025 13:20
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Детективи БЕБ викрили партію сигаретних підробок на 12 млн гривень
Автор: Олександр Мороз

Детективи ТУ БЕБ у місті Києві викрили групу осіб, яка організувала незаконну торгівлю електронними сигаретами та сигаретами брендів "BRUT", "Marshall" (ТОВ "Юнайтед Табако") і "Palermo" (ТОВ "Українське тютюнове виробництво") з підробленими акцизними марками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення БЕБ.

"Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 121 тисяч пачок контрафактних тютюнових виробів, майже 11 тисяч електронок з рідинами для куріння. Їх орієнтовна вартість становить майже 12 млн грн", - йдеться у повідомленні.

На фото Бюро економічної безпеки показана вилучена продукцію з брендами "BRUT", "Marshall", власником яких є ТОВ “Юнайтед Табако”, а також під ТМ "Palermo", що зареєстрована за ТОВ “Українське тютюнове виробництво”.

Згідно з дослідженням Kantar, ці дві компанії є лідерами з виробництва підробок на тютюнововому ринку.

ТОВ "Юнайтед Табако" зареєстроване в місті Жовті Води на Дніпропетровщині, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" – в Гощі на Рівненщині.

Як повідомлялося, у травні 2024 року головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) і територіальні підрозділи БЕБ здійснили 24 одночасні обшуки на виробництвах і складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, підозрюваних у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Роботу фабрик було тимчасово призупинено.

Проте згодом вони відновили роботу, про що свідчать численні журналістські розслідування та новини від правоохоронних органів.

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Бюро економічної безпеки
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