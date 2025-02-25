Детективы БЭБ разоблачили партию сигаретных подделок на 12 млн гривен

Детективы ТУ БЭБ в городе Киеве разоблачили группу лиц, которая организовала незаконную торговлю электронными сигаретами и сигаретами брендов "BRUT", "Marshall" (ООО "Юнайтед Табако") и "Palermo" (ООО "Украинское табачное производство") с поддельными акцизными марками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение БЭБ.

"Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли более 121 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, почти 11 тысяч электронок с жидкостями для курения. Их ориентировочная стоимость составляет почти 12 млн грн", - говорится в сообщении.

На фото Бюро экономической безопасности показана изъятая продукция с брендами "BRUT", "Marshall", владельцем которых является ООО "Юнайтед Табако", а также под ТМ "Palermo", зарегистрированной за ООО "Украинское табачное производство".

Согласно исследованию Kantar, эти две компании являются лидерами по производству подделок на табачном рынке.

ООО "Юнайтед Табако" зарегистрировано в городе Желтые Воды на Днепропетровщине, ООО "Украинское табачное производство" - в Гоще на Ровенщине.

Как сообщалось, в мае 2024 года главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) и территориальные подразделения БЭБ осуществили 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, подозреваемых в незаконном изготовлении табачной продукции. Работа фабрик была временно приостановлена.

Однако впоследствии они возобновили работу, о чем свидетельствуют многочисленные журналистские расследования и новости от правоохранительных органов.