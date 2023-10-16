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Детективи БЕБ відмовляються залучати консула Ізраїля до справи Коломойського, - адвокат

Понеділок 16 жовтня 2023 12:27
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Детективи БЕБ відмовляються залучати консула Ізраїля до справи Коломойського, - адвокат Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Адвокати Ігоря Коломойського просили залучити для участі у слідчих діях уповноваженого консула Ізраїля, оскільки бізнесмен являється громадянином цієї держави. Детективи Бюро економічної безпеки України відмовилися задовольнити клопотання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвокатів бізнесмена.

"Як відомо, Ігор Коломойський є громадянином держави Ізраїль. Для забезпечення відповідних процесуальних гарантій ми з колегами ініціювали клопотання до Бюро економічної безпеки України та просили залучити для участі у слідчих діях уповноваженого консула держави Ізраїль", - заявив адвокат Олександр Лисак, який представляє інтереси бізнесмена.

За його словами, традиційно у задоволенні такого клопотання детективи БЕБ відмовили.

"Ми отримуємо послідовні відмови у забезпеченні зустрічей з дружиною клієнта, залучення консула, а самого клієнта жодного разу за час перебування під вартою не допитували. Більше того, останню відмову детективи надали фактично в той самий день звернення з клопотанням, що на нашу думку, свідчить про шаблонне ставлення слідства до будь-яких клопотань захисту", - додав Лисак.

Що інкримінують Коломойському

Українські правоохоронці підозрюють Ігоря Коломойського у заволодінні 9,2 млрд гривень активів ПриватБанку та відмиванні великої суми коштів.

За версією слідства, протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ще одну підозру олігарху вручили за незаконне заволодіння коштами у розмірі 5,8 млрд гривень завдяки фіктивним внесенням готівки в касу ПриватБанку.

Крім того, у ВАКС олігарха визнали як не громадянина України, при цьому у Шевченківському суді виникла плутанина - в ухвалах Коломойського суду називають то громадянином України, то громадянином Ізраїлю.

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Ізраїль Бюро економічної безпеки Ігор Коломойский
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