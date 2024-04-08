"Деталі встановлюються": Гуменюк прокоментувала розстріл українських полонених у Кринках

"З приводу цього інциденту деталі ще встановлюються. Тому що по такому відео складно ідентифікувати людей. Ми уточнюємо ситуацію, розбираємося з нею в сукупності з правоохоронними органами", - розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що дані випадки, коли ворог розстрілює беззбройних українських військовополонених, відбувались не раз.

"Ми вже фіксували такі випадки на інших ділянках фронту і всі вони документуються і лягають в основу подальшого кримінального провадження", - зазначає вона.

Також Гуменюк пояснила, що ворог зробив цю ситуацію публічною, адже не має успіхів на даному напрямку. Окупанти там продовжують штурми, але вони безрезультатні.

Окупанти постійно міняють тактику

За її словами, російські окупанти регулярно шукають нові тактики для того, щоб вибити українських військових з плацдарму на Лівобережжі, але всі вони не мають результату.

"Вони намагалися збільшити кількість штурмів, заходити з різних боків, це також не призвело до результату. Траплялося й до 16 штурмів за добу. Але втрачали 60% особового складу і поверталися ні з чим", - пояснила Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що російські загарбники проводять в середньому 5-6 штурмів на добу і намагаються це робити повноцінними штурмовими групами, як і раніше. Але бронетехніку вони й надалі не застосовують.