"Детали устанавливаются": Гуменюк прокомментировала расстрел украинских пленных в Крынках

"По этому инциденту детали еще устанавливаются. Потому что по такому видео сложно идентифицировать людей. Мы уточняем ситуацию, разбираемся с ней в совокупности с правоохранительными органами", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что данные случаи, когда враг расстреливает безоружных украинских военнопленных, происходили не раз.

"Мы уже фиксировали такие случаи на других участках фронта, и все они документируются и ложатся в основу дальнейшего уголовного производства", - отмечает она.

Также Гуменюк объяснила, что враг сделал эту ситуацию публичной, поскольку не имеет успехов на данном направлении. Оккупанты там продолжают штурмы, но они безрезультатны.

Оккупанты постоянно меняют тактику

По ее словам, российские оккупанты регулярно ищут новые тактики для того, чтобы выбить украинских военных из плацдарма на Левобережье, но все они не имеют результата.

"Они пытались увеличить количество штурмов, заходить с разных сторон, это тоже не привело к результату. Случалось и до 16 штурмов в сутки. Но теряли 60% личного состава и возвращались ни с чем", - пояснила Гуменюк.

В то же время, она отметила, что российские захватчики проводят в среднем 5-6 штурмов в сутки и пытаются это делать полноценными штурмовыми группами по-прежнему. Но бронетехнику они и дальше не применяют.