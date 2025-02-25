Макрон заявив про можливість перемир’я в Україні у найближчі тижні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що недотримання перемир’я з боку Росії стане доказом її несерйозності у мирних переговорах. Він також закликав США підтримати Європу у разі завершення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Еммануель Макрон заявив, що порушення можливого перемир'я з боку Росії буде "найкращим доказом" її несерйозності у мирних переговорах, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні.

"Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною", - зазначив Макрон, додаючи, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні.

Також президент Франції закликав Сполучені Штати до солідарності з європейськими союзниками у випадку завершення бойових дій. Він повідомив, що обговорив це питання з 30 європейськими лідерами та їхніми союзниками, багато з яких висловили готовність до компромісів.

"Якщо нас атакують, уявімо на секунду, що Росія може порушити цю угоду. Що станеться тоді? Вони потребують цього сигналу солідарності з боку США", - наголосив Макрон.

Незважаючи на розбіжності у поглядах, французький президент висловив упевненість, що спільно з Дональдом Трампом можна знайти шлях до завершення війни.