ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Макрон заявив про можливість перемир’я в Україні у найближчі тижні

Вівторок 25 лютого 2025 08:55
UA EN RU
Макрон заявив про можливість перемир’я в Україні у найближчі тижні Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що недотримання перемир’я з боку Росії стане доказом її несерйозності у мирних переговорах. Він також закликав США підтримати Європу у разі завершення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Еммануель Макрон заявив, що порушення можливого перемир'я з боку Росії буде "найкращим доказом" її несерйозності у мирних переговорах, про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За його словами, потенційне перемир'я має стати першим кроком у процесі мирного врегулювання війни в Україні.

"Схема має бути такою: переговори між США та Росією, а також між США та Україною", - зазначив Макрон, додаючи, що угода може бути досягнута вже в найближчі тижні.

Також президент Франції закликав Сполучені Штати до солідарності з європейськими союзниками у випадку завершення бойових дій. Він повідомив, що обговорив це питання з 30 європейськими лідерами та їхніми союзниками, багато з яких висловили готовність до компромісів.

"Якщо нас атакують, уявімо на секунду, що Росія може порушити цю угоду. Що станеться тоді? Вони потребують цього сигналу солідарності з боку США", - наголосив Макрон.

Незважаючи на розбіжності у поглядах, французький президент висловив упевненість, що спільно з Дональдом Трампом можна знайти шлях до завершення війни.

Нагадаємо, що Росія готова до переговорів про припинення вогню в Україні, але лише для тимчасового перепочинку, оскільки Володимир Путін не відмовився від своїх "імперських амбіцій". Про це йдеться у щорічній доповіді Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

За даними доповіді, Кремль планує збільшити чисельність своїх збройних сил до 1,5 млн осіб, хоча восени 2022 року їхня кількість становила 600-700 тис. Водночас нові підрозділи відправлятимуть в Україну для набуття бойового досвіду.

Як зазначив Розін, після війни ці сили можуть бути розміщені вздовж кордонів НАТО, зокрема в Балтійському регіоні. Він наголосив, що альянс повинен посилити свою присутність у цьому напрямку.

Доповідь також вказує, що під час можливих переговорів Росія, ймовірно, вимагатиме виведення військ НАТО зі східного флангу, що в разі реалізації дозволить Кремлю посилити свій вплив у Балтійському регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1300 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб
За минулу добу росіяни втратили на фронті 1300 солдатів і 2 системи ППО, - Генштаб
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році