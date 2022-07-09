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Что будет с ценами в Украине: советник Зеленского дал прогноз на ближайшие месяцы

Фото: рост цен в Украине может замедлиться до 15% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Национальный банк в начале июня для борьбы с инфляцией поднял учетную ставку. Если в ближайшее время рост цен не замедлится до 15%, ставка может быть снова повышена.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Нацбанк пытается придавить инфляцию. Насколько они могут ее придавить? Я считаю, что они должны довести инфляцию до уровня около 15% и это тогда будет полной победой в этом направлении", - сказал он.

При этом Устенко не уверен, что повышение учетной ставки поможет дополнительно снизить инфляцию.

"Сейчас лучше попытаться быть в этом режиме высокой учетной ставки в 25% в течение как минимум месяца-полутора", - отметил советник Зеленского.

По его словам, "если инфляция не дойдет до уровня 15%, тогда снова переходить к ответным мерам и снова увеличивать ставку, но уже не так драматично, с 25 ее можно будет поднять до 30%".

Напомним, общая инфляция в июне 2022 года ускорилась в годовом выражении до 21,5%. За июнь цены выросли в среднем на 3,1%.

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Владимир ЗеленскийИнфляция в Украине