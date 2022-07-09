RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що буде з цінами в Україні: радник Зеленського дав прогноз на найближчі місяці

Фото: зростання цін в Україні може сповільнитися до 15% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Національний банк на початку червня для боротьби з інфляцією підняв облікову ставку. Якщо найближчим часом зростання цін не сповільниться до 15%, ставка може бути знову підвищена.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Нацбанк намагається придавити інфляцію. Наскільки вони можуть її придавити? Я вважаю, що вони повинні довести інфляцію до рівня близько 15% і це тоді буде повною перемогою в цьому напрямку", - сказав він.

При цьому Устенко не впевнений, що підвищення облікової ставки допоможе додатково знизити інфляцію.

"Зараз краще спробувати бути в цьому режимі високої облікової ставки в 25% протягом як мінімум місяця-півтора", - зазначив радник Зеленського.

За його словами, "якщо інфляція не дійде до рівня 15%, тоді знову переходити до заходів у відповідь і знову збільшувати ставку, але вже не так драматично, з 25 її можна буде підняти до 30%".

Нагадаємо, загальна інфляція у червні 2022 року прискорилася в річному вираженні до 21,5%. За червень ціни зросли в середньому на 3,1%.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІнфляція в Україні