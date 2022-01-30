Десятий день поспіль: Росія знову встановила рекорд із захворюваності COVID-19

За добу 29 січня в Росії зафіксували понад 121 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник захворюваності у країні, який зростає вже десятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Так, за минулу добу в РФ COVID підтвердили у 121 228 осіб. Це найвищий показник з початку пандемії.

Одужали від хвороби 28 944 росіянина. А госпіталізувати довелося 9 883 особи. Померло за день 617 пацієнтів.

Найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Москві (24 030), а також у Санкт-Петербурзі (17 833) та Московській області (11 434).

За останні 10 днів спостерігається така ситуація із зараженнями в Росії: