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Десятий день поспіль: Росія знову встановила рекорд із захворюваності COVID-19

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Росія, Неділя 30 січня 2022 14:45
Десятий день поспіль: Росія знову встановила рекорд із захворюваності COVID-19 Фото: в РФ рекордна кількість хворих на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

За добу 29 січня в Росії зафіксували понад 121 тисячу випадків інфікування коронавірусом. Це рекордний показник захворюваності у країні, який зростає вже десятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Так, за минулу добу в РФ COVID підтвердили у 121 228 осіб. Це найвищий показник з початку пандемії.

Одужали від хвороби 28 944 росіянина. А госпіталізувати довелося 9 883 особи. Померло за день 617 пацієнтів.

Найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Москві (24 030), а також у Санкт-Петербурзі (17 833) та Московській області (11 434).

За останні 10 днів спостерігається така ситуація із зараженнями в Росії:

  • 20 січня - 38 850 виявлених випадків інфікування за добу;
  • 21 січня - 49 513;
  • 22 січня - 57 212;
  • 23 січня - 63 205;
  • 24 січня - 65 109;
  • 25 січня - 67 809;
  • 26 січня - 74 692;
  • 27 січня - 88 816;
  • 28 січня - 98 040;
  • 29 січня - 113 122.

Нагадаємо, вчені провели експеримент і з'ясували, що приблизно у 8% тих, хто перехворів на COVID-19, вірус все ще продовжує залишатися активним.

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