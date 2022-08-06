Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів (Getty Images)

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів і десяток танків ворога. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 41 900 своїх військових убитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника на 06.08 орієнтовно склали: особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1802 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,

артилерійських систем - 955 (+5) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 127 (+4) од,

літаків - 223 (+0) од,

вертольотів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),

крилаті ракети - 182 (+0),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,

спеціальна техніка - 85 (+2). У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.