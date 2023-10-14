Десяток танків, "Град" й не тільки. Спецпризначенці СБУ показали результати своєї роботи на фронті

Серед втрат ворога:

10 танків;

РСЗВ БМ-21 "Град";

ЗРК "Тор";

7 БМП, 4 МТЛБ і 3 БТР;

7 САУ та 7 гармат;

ББМ "Тигр";

3 міномети;

зенітна установка;

11 одиниць автотранспорту;

спостережний комплекс "Муром-М", встановлений на тимчасово окупованій території.

Втрати росіян на фронті

Як писав Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 13 жовтня, наші воїни знищили 970 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 287 тисяч одиниць особового складу.

На Таврійському напрямку військові виконали 1876 вогневих завдань, під час яких було знищено майже 800 окупантів. Також воїни знищили ще й 26 одиниць техніки терористів.