ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Десяток наступлений и ракетные удары. Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте

Новина українською →
Луганск, Вторник 09 августа 2022 09:07
Десяток наступлений и ракетные удары. Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun.com)
Автор: Руслан Гаращенко

В течение минувших суток российские войска предприняли десять попыток штурма городов и сел на административной границе Луганской области. Все атаки были остановлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. В восьми населенных пунктах пыталась работать авиация оккупанта", - рассказал он.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и ударили по населенным пунктам из минометов.

Также Гайдай отметил, что шахты Луганской области из-за принудительной мобилизации оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных РФ в 2014 году.

"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения", - добавил глава Луганской ОВА.

По его словам, шахетеров едва хватает для поддержки жизнедеятельности предприятий. Ситуация там приближается к катастрофической.

Напомним, по данным британской разведки, за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км. А на других участках Донбасса - россияне продвинулись не более чем на 3 км за месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Донбасс Российская Федерация
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины