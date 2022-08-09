Десяток наступлений и ракетные удары. Гайдай рассказал о ситуации на восточном фронте
В течение минувших суток российские войска предприняли десять попыток штурма городов и сел на административной границе Луганской области. Все атаки были остановлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Только за минувшие сутки наши военные остановили 10 попыток врага штурмовать города и села на границе Луганской и Донецкой областей. В восьми населенных пунктах пыталась работать авиация оккупанта", - рассказал он.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар, совершили две попытки танковых атак и ударили по населенным пунктам из минометов.
Также Гайдай отметил, что шахты Луганской области из-за принудительной мобилизации оказались на грани закрытия. Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных РФ в 2014 году.
"Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск, (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт указанных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения", - добавил глава Луганской ОВА.
По его словам, шахетеров едва хватает для поддержки жизнедеятельности предприятий. Ситуация там приближается к катастрофической.
Напомним, по данным британской разведки, за последние 30 дней наступление России на Бахмут было самым успешным на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км. А на других участках Донбасса - россияне продвинулись не более чем на 3 км за месяц.
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