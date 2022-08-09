Десяток наступів і ракетні удари. Гайдай розповів про ситуацію на східному фронті
Протягом минулої доби російські війська зробили десять спроб штурму міст і сіл на адміністративному кордоні Луганської області. Всі атаки були зупинені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на кордоні Луганщини та Донеччини. У восьми населених пунктах намагалася працювати авіація окупанта", - розповів він.
Крім того, росіяни завдали ракетного удару, здійснили дві спроби танкових атак і вдарили по населених пунктах з мінометів.
Також Гайдай зазначив, що шахти Луганської області через примусову мобілізацію опинилися на межі закриття. Йдеться про підприємства вугільної галузі в містах, захоплених РФ в 2014 році.
"Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже всіх, кого можна було відправити на фронт з шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення", - додав очільник Луганської ОВА.
За його словами, шахетерів ледь вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Ситуація там наближається до катастрофічної.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останні 30 днів наступ Росії на Бахмут був найуспішнішим на Донбасі, однак за цей час окупантам вдалося просунутися всього на 10 км. А на інших ділянках Донбасу - росіяни просунулися не більше ніж на 3 км за місяць.
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