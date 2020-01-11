Десятки тысяч единиц техники готовы к началу "Большой стройки", - советник премьера Голик

К началу так называемой "Большой стройки", которая подразумевает масштабное строительство тысяч километров дорог, школ, стадионов и детских садиков по всей стране, уже готово множество техники и асфальтных заводов. Об этомсообщил советник премьер-министра Юрий Голик в своем Facebook, передает РБК-Украина.

Напомним, проект "Большая стройка" осенью 2019 года инициировал президент Владимир Зеленский.

Голик также опубликовал фотографию дорожно-строительной техники, обслуживающей один из асфальто-бетонных заводов, готовых к началу сезона строительства дорог.

"В ожидании сезона и начала "Большой стройки". Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний - несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Следите за анонсами. Будет ярко",- рассказал Голик.

По словам Голика, являющегося также советником главы Укравтодора, речь идет о капитальном ремонте тысяч километров дорог.

Напомним, что в 2019 году в течение 68 дней была капитально отремонтирована трасса Запорожье –Мариуполь, которую открыл президент Зеленский.

По словам Голика, все дороги страны должны ремонтироваться не участками, а полностью от начала до конца и желательно в течение одного года, так как это возможно и логично, и чтобы за ближайшие несколько лет привести в порядок все дороги Украины.

Для того, чтобы это стало возможно, правительство и парламент приняли ряд нормативных актов, которые существенно упростили работу дорожным компаниям, в частности, была изменена система ценообразования в дорожной отрасли.