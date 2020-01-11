Десятки тисяч одиниць техніки готові до початку "Великого будівництва", - радник прем'єра Голик

До початку так званого "Великого будівництва", яке передбачає масштабне будівництво тисяч кілометрів доріг, шкіл, стадіонів і дитячих садків по всій країні, вже готове безліч техніки і асфальтних заводів. Про це повідомили радник прем'єр-міністра Юрій Голік в своєму Facebook, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, проект "Велике будівництво" восени 2019 року ініціював президент Володимир Зеленський.

Голик також опублікував фотографію дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один з асфальто-бетонних заводів, готових до початку сезону будівництва доріг.

"В очікуванні сезону і початку "Великого будівництва". Трохи дорожньо-будівельної техніки, яка обслуговує один окремо взятий асфальтний завод, одній окремо взятій компанії. Заводів таких і таких компаній - кілька десятків. І будуть ще. Все на старті. Слідкуйте за анонсами. Буде яскраво", - розповів Голик.

За словами Голіка, який єтакож радником глави Укравтодору, мова йде про капітальний ремонт тисяч кілометрів доріг.

Нагадаємо, що в 2019 році упродовж 68 днів була капітально відремонтована траса Запоріжжя -Маріуполь, яку відкрив президент Зеленський.

За словами Голіка, всі дороги країни повинні ремонтуватися чи не ділянками, а повністю від початку до кінця і бажано протягом одного року, так як це можливо і логічно, і щоб за найближчі кілька років привести в порядок всі дороги України.

Для того, щоб це стало можливо, уряд і парламент прийняли ряд нормативних актів, які суттєво спростили роботу дорожнім компаніям, зокрема, була змінена система ціноутворення в дорожній галузі.