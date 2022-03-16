UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Десятки тысяч британцев готовы помочь украинским беженцам и предоставить им жилье

Автор: Константин Широкун

Желание помочь украинским беженцам выразили более 100 тыс. британских организаций и частных лиц. Они готовы предоставить жилье и гуманитарную помощь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Это потрясающе, что более 100 тысяч человек и организаций выразили интерес к помощи гражданам Украины, бежавшим от войны, в рамках программы Homes for Ukraine", - заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, поблагодарив всех, кто проявил инициативу.

Согласно новой программе, запущенной в понедельник британским правительством, граждане Соединенного Королевства могут принимать у себя дома украинских беженцев. Визовые правила для въезда в Британию граждан Украины были также сильно упрощены.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину