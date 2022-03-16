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Десятки тисяч британців готові допомогти українським біженцям і надати їм житло

Автор: Константин Широкун

Бажання допомогти українським біженцям висловили понад 100 тис. британських організацій і приватних осіб. вони готові надати житло і гуманітарну допомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Це приголомшливо, що понад 100 тисяч осіб і організацій висловили інтерес до допомоги громадянам України, які втекли від війни, в рамках програми Homes for Ukraine", - заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, подякувавши всім, хто проявив ініціативу.

Згідно з новою програмою, запущеною в понеділок британським урядом, громадяни Сполученого Королівства можуть приймати у себе вдома українських біженців. Візові правила для в'їзду до Британії громадян України були також сильно спрощені.

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