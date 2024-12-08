Десятки трансформаторів знеструмлені. Частина Євпаторії залишилася без світла

Проблеми зі світлом у Криму

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму трапляються часті та масові відключення електрики. За заявами окупантів, влітку вони були нібито пов'язані з аномально спекотною погодою.

Однак, імовірно, їхньою причиною також можуть бути пошкодження електрооб'єктів на півдні РФ, зокрема на Ростовській АЕС.

Нагадаємо, у липні на Ростовській АЕС стався масштабний збій. Через це окупанти вимикали світло в низці населених пунктів, тоді відключення торкнулися й окупованого Криму.

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