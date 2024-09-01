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Десятки тисяч солдатів та сотні одиниць техніки: названо втрати Росії за серпень

Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За серпень Росія втратила у війні проти України близько 36 810 солдат. Крім того, ЗСУ знищили 6383 одиниці озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.

"У серпні 2024 року втрати противника склали близько 36 810 осіб особового складу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Павлюк уточнив, яку кількість та види озброєння і військової техніки знищили підрозділи Сил оборони України. Зокрема:

  • 193 танки;
  • 557 бойових броньованих машин;
  • 1517 артилерійських систем;
  • 44 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 2065 одиниць автотехніки;
  • 278 одиниць спецтехніки.

Крім того, захисники України збили 5 літаків, 2 гелікоптери, а також 1539 безпілотників оперативно-тактичного рівня (БпЛА ОТР) та 150 ворожих ракет

Нагадаємо, що втрати РФ у смузі відповідальності 71-ої ОЄБр в районі Вовчанська Харківської області склали майже 1200 солдат. Десантно-штурмові війська ЗСУ опублікували в Telegram відео, як бійці 71-ої окремої єгерської бригади знищували окупантів

Крім того, вчора з'явилось відео, як українські-розвідники легіонери беруть участь у боях в районі Куп'янська Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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