Десятки тисяч солдатів та сотні одиниць техніки: названо втрати Росії за серпень

Нагадаємо, що втрати РФ у смузі відповідальності 71-ої ОЄБр в районі Вовчанська Харківської області склали майже 1200 солдат. Десантно-штурмові війська ЗСУ опублікували в Telegram відео, як бійці 71-ої окремої єгерської бригади знищували окупантів

Крім того, вчора з'явилось відео, як українські-розвідники легіонери беруть участь у боях в районі Куп'янська Харківської області.

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